La photo est d'une certaine LAURE LIMONGI dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce jour mais au sujet de laquelle je sais maintenant le minimum à connaître pour ne pas mourir inculte et cul-terreux ! C'est une artiste polymorphe polyvalente pluri et inter-disciplinaire touche-à-tout tout terrain bricoleuse de génie qui a tout ce qu'il faut où il faut des mains en or des pieds ailés des yeux de chatte de lynx de chouette des oreilles absolues des poumons d'acier un coeur gros comme ça... et ainsi de suite - elle écrit elle chante elle danse elle filme et ainsi de suite (elle à une façon inimitable de se mettre les doigts dans le nez , mon dieu !).Et la photo ? Elle en fait, elle en fait ! Et celle choisie par France Culture ,dont elle a tout à fait le profil d'artiste-monde ,univers , cosmos...et ainsi de suite , doit être son chef d'œuvre car lorsqu'on se rend sur le site de cette créatrice prodige et qu'on tape "Documents" sur quel éblouissement s'ouvre la page ? Sur cette photo !Et c'est vrai qu'on y reconnaît une artiste inspirée et exigeante avec elle-même ! Et surtout favorisée des dieux !Quelle imagination humaine normalement pourvue aurait pu être seulement effleurée par cette vision grandiose d'une femme assise sur le sable d'une plage le regard noyé ( la chose n'est que délicatement suggérée )dans l'horizon tout au bout de la mer ! Mais l'inspiration ne suffit pas c'est bien connu ! Il faut aussi à l'artiste lutter contre la suggestion inconsciente venue de toutes ces images déposées en nous après tant de siècles de vie de l'art ! Il aurait été tentant d'orner ce dos tourné vers le monde si prosaïque , d'ouïes de violoncelle et je suis sûr que la tentation à été là ,mais elle a voulu aller plus loin , creuser plus profond , voler plus haut jusqu'à l'inscription de ce simple mot - poésie - à la limite de la ficelle.Car ne vous y trompez pas ,à l'origine cette belle portait (si on peut ainsi s'exprimer ) un string , comme le tout venant !Mais notre artiste n'était pas satisfaite.Il manquait un détail pour parachever son oeuvre !Par quelles affres elle a dû passer vous ne pouvez le concevoir.Ce mot- poésie- qu'elle avait somnambuliquement porté là ,d'où venait- il ,de quel message était-il porteur ?Et là , nouvelle fulguration ! Après avoir été sur le point de glisser le séant de son modèle dans un slip de bain décoré façon " Dictionnaire des rimes "...l'éclair de génie : la grille de mots croisés !Grille vierge sans aucune définition renvoyant à je ne sais quels mots et de laquelle s'est évadé ce simple mot : poésie.Et ainsi de suite...

" Ça rime à quoi " cette photo.