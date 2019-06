pourquoi, si l'on respecte la phonétique polonaise dans "Horowicz", prononcer selon la phonétique française "Curte Tue Chol Ski" alors que deux des trois intervenants de l'émission que Garbit a écoutée le prononcent justement et que Pierre Sipriot fait un essai vers la prononciation originale avec "Courte Tout Chol Ski" ?

Houlla !!Przewalski c'est le bâton de maréchal, là ... Surtout ne pas s'y risquer en mangeant du taboulé !Oui c'est bizarre, mais il me semble que Garbit choisit très fréquemment la seconde solution, plus courageuse et la moins pertinente, la seule dont il pourrait éventuellement se garantir en invoquant la constance : toujours franciser la prononciation. Pour Horowicz il a fait défaut. Remarquez c'est toujours mieux que Christine Lecerf qui ne parvient pas à prononcer Jelly Roll Morton. Hélas pour Garbit son choix c'est aussi un moyen de mettre à côté de la plaque dans 99% de cas. D'ailleurs Garbit possède (je dis bien possède) quelques fautes bien à lui, par exemple la confusion entre notre et nôtre, usant fréquemment du second là où le premier est requis et cela depuis 15 ans puisqu'il faisait déjà systématiquement cette faute quand il animait la tranche d'avant-matinale "Longtemps je me suis levé de bonne humeur".En ce qui concerne Tucholsky citoyen allemand, la prononciation originelle polonaise aura d'autant plus de risques d'être erronée que la migration remontera à un plus grand nombre de générations. Si l'on veut prononcer correctement les noms de personnes dont les ascendants ont migré, je ne vois qu'une solution et qu'une seule règle : demander aux intéressés (voir le cas Veinstein) comment leur nom se prononce.Cela dit, il y a des intéressés particulièrement emmerdants, ainsi dans l'ouverture des entretiens avec Dgeorges Charbonnier qui lui demande comment on doit prononcer son nom, JL Borges répond que peu importe on peut dire Borj ou Borjèsss ou Bor'èss peu importe. Evidemment c'est le même pataquèss pour le prénom : George ou Yorje ou Yorgué ou Yor'é ou même Dgeorges décidément on n'en sortira pas, ce qui explique peut-être cette hypocrite mansuétude chez le bibliothécaire de Babel.D'ailleurs Lonsdale lui aussi admet qu'on peut prononcer son nom comme on veut (Lonsdale comme sandale ou Lonsdelle comme mortadelle), et aussi le prénom Michel ou Michael.Comme quoi on n'en a jamais fini avec ces maudits étrangers hein.La semaine prochaine nous organiseront un référendum interne pour savoir s'il convient d'envoyer une mise en demeure aux producteurs de France Culture (dont l'excellent Munier) qui s'obstinent à prononcer Lévichtrôsse le nom de celui qui prononce lui-même (et sa femme avec lui) Lévi-Strauss.