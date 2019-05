@Philaunet a écrit:

Commencez par proposer et faites vos commentaires, préalables et réserves en accompagnement de vos propositions (s'il vous plaît).

Des idées pour des émissions nouvelles

Des sujets pour des émissions existantes

Des sujets pour des émissions littér

Puisque vous insistez, quelques exemples...(disons hebdomadaires) :: Comparer différentes traductions d'une même œuvre, pour évoquer le travail du traducteur, ses choix, les difficultés propres à la langue d'origine, la problématique de la traduction etc...: autour de textes lus par en CD (par exemple éditions Thélème, l'intégrale de la Recherche de Proust) le lecteur fait découvrir les beautés sonores du texte, souligne tel passage significatif etc.: à la fin d'un cycle de cours (parfois 12 x 1h) sur un sujet, diffusés dans les Nuits, donner aux auditeurs la possibilité de poser des questions complémentaires au Professeur sur tel ou tel aspect du cours.(mais chaque sujet devrait être d'abord expliqué, développé, amélioré, validé...): "Le résultat d'une expérience peut-elle être autre chose qu'une tautologie ?": "L'humanisme est-il un confucianisme ?" (il faudrait vraiment expliquer la question...): "La notion d'espèce est-elle compatible avec une naissance de l'humanité ?" (c'est mal exprimé ainsi)aires : (on pourrait produire une liste d'auteurs intéressants, mais voici 2 sujets plus particuliers)- La poésie dans la prose de Beckett- Les temps verbaux dans la narration médiévaleComme vous le voyez, cette énumération n'est pas très intéressante, pas très productive, en elle-même. Approfondir chacune aurait un intérêt éventuel, mais représenterait un travail personnel significatif, et nécessite de savoir à qui l'on s'adresse, dans quel but, à quel niveau on s'exprime etc...En fait, cela pourrait peut-être prendre du sens dans un travail coopératif avec quelqu'un "du métier", d'où la 3° question dans mon message précédent, à laquelle vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît.PS : François Jullien est intéressant, dans sa démarche intellectuelle, mais trop prolixe. Dans le même domaine, JF Billeter est beaucoup plus profond (sans doute parce qu'il écrit moins) et m'a ouvert à pas mal de choses : le taoïsme, bien sûr, mais aussi la peinture contemporaine, le quiétisme etc... et tout cela en parlant de la Chine (lire L'Art Chinois de l'Ecriture et Tchouang Tseu) !