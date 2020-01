Comme la culture tout court, la culture des idées se porte mal sur cette radio.



Pourtant, depuis 15 ans que France Culture abandonne progressivement la culture au sens usuel du terme, à défaut, la chaîne resterait très bien placée pour offrir à ses auditeurs une fenêtre sur la vie des idées. Or on voit tout le contraire.



Ainsi paradoxalement, la baisse du budget de France Culture pourrait être une chance pour l'auditeur exigeant. Elle pourrait entraîner un renouvellement dans l'équation fondamentale du programme. La période 1999-2014 avait vu le triomphe d'une ligne officieuse qu'on peut ainsi résumer : de moins en moins de culture, de plus en plus d'actu. Mais comme l'actu ça coûte encore bien cher, si Olivier Poivre d'Arvor veut maintenir ses journées spéciales dans l'hémisphère sud et autres opérations à paillettes qui lui permettent de se fantasmer en grand patron de l'audiovisuel, il devra réduire les moyens et le train de vie de son personnel, et donc réduire la part d'actu de son programme.



Et puisqu'on ne peut plus réduire la part de culture qui a atteint son taux-plancher, l'auditeur peut attendre un double transfert du temps d'antenne : d'une part hélas un renforcement de cette actu qui n'a de culturel que l'étiquette, puisqu'elle donne lieu principalement à des émissions de bavardage débraillé et médiocre. Et d'autre part, l'auditeur exigeant peut espérer un transfert au moins partiel sur le troisième secteur, celui des idées. De là une nouvelle équation qui pourrait être : moins d'actu, davantage d'idées. Ce qui serait d'une certaine façon un certain recul sur le changement mis en oeuvre depuis 15 ans, car après tout les idées font bien partie de la culture.



Une chance pour l'auditeur, donc, autant que pour le gestionnaire : la culture des idées, la plus immatérielle qui soit, pourrait offrir à la fois le meilleur rapport de temps d'antenne divisé par le coût de production. Et pour l'auditeur, le meilleur ratio qualité/coût. Déjà certaines émissions de France Culture montrent la voie : dans la grille courante, Du grain à moudre, une Fabrique de l'histoire, des prétendûment "nouveaux" chemins de la connaissance. Et dans la grille d'été, nous avons par exemple "Le sens des choses" et la "Contre-histoire de la philosophie" de Michel Onfray. J'ouvre ce fil pour suivre au plus près, non pas le programme culturel à France Culture puisqu'il n'y en a plus ou quasi, mais pour y suivre la vie des idées, ou la revue qui en est faite (ou ce qui se fait passer pour tel). Cette revue a toutes les chances de flirter avec les extrêmes, tant les idées intéressantes et les idées tout à fait sottes voisinent dans le programme et souvent même dans la même émission.