Moi il m'a vraiment fait l'effet inverse.

La première année, lorsque sa conférence était centrée sur les présocratiques, je l'ai trouvé très intéressant. Plusieurs raisons à cela : j'étais un peu plus jeune et impressionnable, un peu de gouaille décorée de culture classique suffisait à me faire abandonner toute écoute critique. La période se prêtait aussi plus à la découverte et l'évocation de noms exotiques, lointains, et pour tout dire, qui faisaient rêver. Je ne savais pas vraiment d'où parlait Michel Onfray, que je ne connaissais absolument pas, et prenait ses leçons pour une docte propédeutique en matière philosophique. Je soupçonne en plus le bonhomme d'avoir été, à cette époque, un poil plus humble devant un parterre moins acquis, et de moins user de ses trucs et astuces de pseudo-savant omniscient.

J'avais quand même commencé à avoir des doutes quand il évoquait les gymnosophistes indiens, dont il ne pouvait rien nous dire hormis qu'ils philosophaient nus, mais dont il ne répétait à l'envi l'inspiration probablement déterminante sur les pythagoricien. Comme si "Gymnosophiste", ça faisait classe dans son cours, ça ornait joliment le propos, alors même à rien n'y connaître, c'était bon à placer.



Puis, avec les années, ce sont ses outrances qui ont sapé grandement ce que je pensais du personnage. Ca a commencé avec Platon, qu'il ne ratait pas une occasion d'écorner, de maltraiter, de caricaturer plutôt honteusement. Il n'était pas le premier sur le filon, Karl Popper avait déjà pratiqué ce sport-là (mais dans une veine bien plus rigoureuse et étayée). Puis le christianisme, la scolastique, Voltaire, Hegel... (toujours en accords avec Popper), sont passés par la lecture et la caricature simplette, trop simplette et de plus en plus superficielle, de Michel Onfray. Le tout avec une façon d'imposer dans ses lectures sa morale propre, anarchiste libertaire de gauche, matérialiste, athée, limite solipsiste, tout cela on l'a bien compris tant il l'a asséné, mais surtout naïve et débarassée de toute subtilité (car toutes ces positions sont défendables pour peu qu'on ait ne réduise pas les autres à des caricatures indignes), qui n'ont pas honoré son propos.



Ce qui m'a amené a ne presque plus l'écouter ces deux dernières années.



J'ai fait l'effort, suite à ton message, d'écouter les dix dernières minutes, en comprenant qu'il aurait tout de même fallu que je suive une partie du reste pour avoir le fil conducteur. Tout n'est évidemment pas mauvais, et il y a du bon à écouter et à apprendre chez lui - l'ensemble de ses lectures n'est pas profond mais il plutôt vaste - mais à un prix trop élevé pour moi. J'ai peur que l'année prochaine, les mêmes caricatures ne reviennent, sur Freud, sur Levi-Strauss (je ne suis pas sûr qu'il ait le niveau pour comprendre qu'il y a de la théorie des groupes dans les structures de Levi-Strauss).



Bonne journée.