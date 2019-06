En tous cas, l'émission entre dans son 6eme mois ce qui fait une vingtaine de numéros, nous en sommes donc maintenant au bon moment pour le bilan. J'écoute en ce moment le numéro sur Cornell : la conversation me semble à la fois intelligente et agréable à entendre ; du moins juste assez pour changer d'avis, alors que j'avais renoncé aux 'Regardeurs' dès le courant du mois d'octobre, découragé par la quantité de sottises entendues et tout autant que par le ton qui alternait le prétentieux classique avec le gnangnan farci de 'voila', de 'euh-euh' et des 'anfaitte chaipas ben ouaimais...'.



C'est que 'Les regardeurs' est à classer dans la vaste catégorie des émissions dont la qualité dépend essentiellement du niveau de l'invité. Résultat : c'est très inégal. Enfin, de l'invité : ils sont toujours deux : un artiste et un commentateur plus ou moins spécialisé, à quoi s'ajoute usuellement (mais pas toujours) la boussole d'un 'Grand regardeur' sorti des entretiens d'archives : c'est dire que la formule est construite, et peut-être est-elle bien pensée. Chaque samedi, la qualité va dépendre de ce dialogue entre ces gens, et avant tout de leur capacité à intéresser l'auditeur. A quoi il fallait ajouter une période de rodage, nécessaire au producteur et, là encore, tout aussi nécessaire à l'auditeur qui doit avaler tout à la fois une formule neuve et les tics du néo-producteur. Courant octobre, c'est probablement un mélange de malchance et de déraisonnable impatience qui m'avait fait renoncer trop tôt. Car en balayant l'ensemble depuis quelques jours, je me sens amené à réviser mon jugement.



Notamment le 'Regardeurs' consacré à Cornell me semble bon d'abord parce que j'y apprends bien des choses sur le personnage, ensuite parce que l'invitée-artiste malgré ses tics de langage, n'est pas une adolescente attardée ; en tant qu'artissecontemporaine, elle fait preuve d'un niveau de maturité suffisant pour qu'on décèle dans ses réponses une authentique pensée d'artiste. Quant à savoir s'il y a derrière ça un projet qui tient la route on n'en sait rien, il faudrait considérer son travail. Mais elle forme un bon tandem avec le second invité, le spécialiste qui lui, connait évidemment bien son sujet. Personnellement je n'en demande pas plus à un numéro des 'Regardeurs'.



Certes, Jean de Loisy ne se foule pas. « Mais ce Cornell, pourquoi on appelle ses films des blue movies ? ». Aïe, aïe, Jean de Loisy n’a donc pas pris la peine de visionner le cinéma de Cornell ? Ou bien est-ce qu’il fait le naïf pour passer élégamment la parole à ses invités ? Entre les producteurs qui feignent de tout savoir alors qu'ils ne savent rien sur les oeuvres hormis ce qu'en dit le catalogue (Voinchet, Laporte) et ceux qui ne savent réellement rien ou alors font semblant, il y a peut-être un autre moyen de poser des questions. J'ai vu les films de Cornell il y a une trentaine d'années dans le cadre de la grande exposition Pollock, alors que j'étais dans l'ignorance même de l'étiquette "art contemporain", pas même capable de rattacher son travail au surréalisme ; mais la seule question que je ne me serais pas posée c'est bien celle-là surtout après avoir savouré "Rose Hobart" (film qui n'existe qu'en copie teintée). Eh oui, parce que "Blue movie" ne signifie pas toujours film licencieux, grivois, éroticoporno. Quand on a vu quelques Cornell certes ils ne sont pas tous en bleu mais on se dit que Jean de Loisy lui il ne les a probablement pas vu ces films qui pourtant font partie du corpus pré-underground, or ce dernier n'est pas si vaste. Comme les films voyagent assez facilement et en tous cas bien mieux que les oeuvres, ils sont peut-être la part du travail de Cornell qui a été la mieux diffusée en France et la mieux connue des gens curieux, du moins hormis 2 ou 3 photos de ses boites qui ne disent pas grand chose. Mais Jean de Loisy est peut-être trop près des instances officielles, et il ne connait pas ces films diffusés dans l'exposition, alors que cette dernière s'achève dans 2 jours. Est-ce bien sérieux ? Après Matthieu Garrigou-Lagrange qui fait son Une vie une oeuvre sur Cocteau mais qui ne prend pas la peine de visionner son premier film 'Le sang d'un poète' et du coup pose inévitablement la question con, voila encore un producteur qui se croit tellement qualifié qu'il ne prend pas la peine d'étudier sérieusement l'oeuvre qu'il commente ? C'est fort possible, car par ailleurs, on voit qu'il possède et use en virtuose de l'attirail conceptuel des philosophes et des profs de l'histoire de l'art. Il le prouve à l'instant et immédiatement il redevient notablement ennuyeux...



A l'avenir et soucieux d'inventorier in extenso le corpus des 'Regardeurs', je continuerai à en tester chaque numéro sans trop me faire d'illusion sur Jean de Loisy qui est là pour 2 ou 3 années avant que son vrai métier en vienne à le retenir à temps plein. Et toujours en espérant qu'il ait trouvé les bons invités pour traiter de l'oeuvre choisie..