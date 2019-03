Magnanime qu'on est, on laisse ce fil ouvert aux intervenants qui ont leur rond de serviette à la table de la station. On pense par exemple à Marylène Patou-Mathis qui a aussi son lit de camp à Radio France, et qui nous chagrine avec ses "en fin de compte" (faudra vous y faire, après Yves Coppens, vous allez manger Marylène matin, midi et soir).