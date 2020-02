Merci pour ces eclaircissements.Pour plus de convivialité, je vais parler avec mon compte nouvellement créé.Pardonnez nous pour avoir eu des doutes sur la double identité de F. et La reine des belges.Je comprends maintenant qu'il règne ici une certaine rancoeur vis à vis des changements éditoriaux qui ont eu lieu à France culture. Je n'ai pas d'avis là dessus, car je ne l'ai vraissemblablement pas vécu.Mais si nous avons un parti pris c’est celui de l’esprit critique, il est donc tout à fait envisageable d’organiser et cartographier un débat en ligne sur les changements éditoriaux de France Culture. Notre seule condition est qu’on puisse travailler avec des avis opposés, sinon ce n’est pas un débat mais une revendication collective et ce n’est pas notre objectif.Aussi, mettons de coté Place de la Toile et Du grain à moudre pour l’instant, car effectivement une carte n’a pas vocation à être un bétisier. De plus, pour cette expérimentation nos intérêts personnels n’entrent pas en compte. Y a t-il une émission, sur France culture ou ailleurs, qui est suffisamment “populaire” ici pour envisager d’en débattre pendant ou après l’événement ?En ce qui concerne la spécificité de la méthode vis à vis des autres types de synthèses, elle est portée par sa structure hierarchique. L’idée est de travailler avec une vue d’ensemble qui met en valeur les thèmes et les sous-thèmes du sujet.En ce qui concerne son utilité pour les débats, c’est qu’elle oblige justement la réorganisation par thème, points de vue, arguments, informations etc...Lorsque ce travail est fait, on y voit plus clair. Par exemple, la carte permet de savoir immédiatement si une réponse à une question a été donnée, et si elle apporte quelque chose de nouveau dans le débat.Cette approche n’est pas forcément intuitive, et ne peut sans doute pas plaire à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais notre experimentation n’engage à rien si ce n’est l’ouverture d’un sujet sur regardFC à une date fixée pour commenter une emission de votre choix. Notre objectif est de cartographier en direct vos propos, soit dans une nouvelle carte, soit en les intégrant dans la carte de l’emission. Vous n’êtes pas obligé de vous y réferer lors de la discussion. Si vous n’êtes pas content du résultat, on abandonne, sinon on continue