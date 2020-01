Un créneau dédié à l'expression des Francs-Maçons, de la Libre Pensée, de l'Union Rationaliste, etc.Carré blanc sur fond blanc = la page du site : Divers aspects de la pensée contemporaine S'informer du programme de chacune de ces émissions ? Impossible. Aucun descriptif. Rien. Absolument rien.Savoir par exemple que Gerhardt Stenger est intervenu sur Diderot, hier le 27 octobre 2013, n'est pas possible. Non qu'il fasse jeu égal avec l'inégalable Raymond Trousson et que l'animatrice (qu'on entend peu, heureusement) ait le QI d'Enthoven, mais cette émission est très honnête et s'écoute avec intérêt.Alors ? On ne va pas nous dire que les associations et organisations qui interviennent ne peuvent donner un nom, un titre, une référence, un site à publier sur la page de l'émission. Non, on pense plutôt à une censure complète. Du coup, certains groupes passent la moitié de l'émission à donner des informations et des coordonnées que l'on pourrait lire en 10 secondes sur le site.À comparer avec la page de l'émission de Monsieur Lenoir Rudolf Steiner et l'anthroposophie Mohammed Taleb (c'est le titre, la ponctuation ou les prépositions, ils ne connaissent pas) qui une fois copiée en Wordfait 8 pages. On ne parle pas dededeet de, toutes émissions qui ont des pages riches et élaborées.En cette matière il y a le bon grain et l'ivraie, la noblesse et les pouilleux.