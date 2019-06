<< Que voila une façon élégante de dégager le contradicteur ! Mais ne nous en plaignons pas, puisque pour une fois c’est fait sous la forme du dialogue. Pourvu que ça dure, et dialoguons, donc :

Et si ce débat n’était pas si insignifiant ? Et s’il était important de savoir pour qui est faite la radio, pour qui sont faits les médias ? Si leur fonction est de flatter ceux qui les font (et pourquoi pas un peu, après tout) alors il serait temps :

a) de le reconnaitre

b) de réduire à l’incompressible ce mélange d’auto-centration et d’auto-valorisation

c) de penser d’autant plus aux attentes et aux demandes de l’auditeur



Les auto-invitations, les passés-et-rendus de micro, et aussi les interminables présentations ou les formules dans le but “visez un peu mon brio à l’oral, mon pote” sont des indices de la place qu’on se donne à soi-même. Le débat, ici, ne porte même plus sur la place respective de la culture et de l’actu, mais sur les parts respectives du médiateur-journaliste-producteur et du sujet de l’émission. Le principe diagnostic est simple : plus le premier est présent et mis en valeur, et plus le média travaille pour lui et non pour nous. Inversement, plus on s’efface derrière le sujet, plus on travaille pour l’auditeur.



Même s’il y a ensuite bien d’autres dérives à éviter (dont celle de la démagogie par exemple), reconnaitre ce premier principe sera déjà un progrès. >>