C'est une forme brève, et parmi les 4 ou 5 de la journée (Micro-fictions, Je déballe ma bibli, Poème du jour) c'est probablement la plus facile à faire. Ca marche par séries. Il en est d'excellentes : une page de Vialatte, de Michaux, de Topor, ça passe très bien en 5 minutes. 3 auteurs différents, 3 styles bien adaptés à l'ultra court. Toutes lues par Dussollier, si ma mémoire est bonne. Et en ratissant toute l'année 2011-2012 en un après-midi, j'avais bien apprécié Lucchini lisant la correspondance de Flaubert ou les délires de Thomas Bernhard. Bien aimé aussi mais un peu moins Perec lu par Podalydès, car si les textes étaient bien choisis ils étaient un peu sur-interprétés à mon goût.



La deuxième année est déjà moins réussie, sauf quand elle rediffuse certains numéros de la précédente (notamment Dussollier). Et puis arrivent les lectures filées de Gogol, de Racine. Là c'est le mystère : quel est l'intérêt de saucissonner en feuilleton ultra-bref un ouvrage long, nouvelle ou roman ou pièce de théâtre ? Comment expliquer un tel choix ?

Surement pas par le manque de textes (la réserve épuisée ? on n'ose y croire).

Mais peut-être par disparition progressive du sens de la pertinence radiophonique ?

Ou alors, peut-être par lassitude, et de là un désir d'expérimenter ?



On peut adresser à ce petit créneau bien d'autres critiques : pourquoi donner cette brève à des stars ? Remarquez, quand on voit comment ça se passe dans 'le poème du jour' on se dit que de donner le boulot à faire à des débutants à la tête enflée -les enfants gâtés du Conss'- c'est pas mieux hein. Le mieux serait de donner les lectures à des gens tout simplement capables et soucieux de faire le boulot au mieux, en professionnels consciencieux et sans en rajouter.



Professionnels consciencieux, dites vous ? Il semble que ce genre de critère soit tout sauf prioritaire sur FC, on pourrait même redouter qu'il soit carrément inconnu à la Direction des programmes (où il serait en contradiction avec la seule nomination des 4 derniers dits-recteurs).