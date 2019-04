Démoralisé en septembre 2011 par l'arrivée d'Hervé Gardette aux commandes des débats du Grain, j'avais délibérément boycotté l'émission pendant une saison, de même d'ailleurs que toutes les créations de la rentrée 2011. Que ce soit en après-midi ou en soirée, la nouvelle grille de Poivry-Jeune ne me disait rien qui vaille. Mieux valait laisser aux débutants le temps de faire toutes les conneries que font les débutants, et ensuite de s'améliorer lentement à condition encore qu'ils en aient le désir. En rattrapant mon retard ces jours-ci notamment sur la saison 1 des Ateliers de la nuit, je vois que mes craintes non plus que mes espoirs n'avaient rien d'excessif : notamment les premiers numéros de l'Atelier intérieur rappellent un peu le décollage d'un boeing qui serait piloté par des enfants de 7 ans : les outrances du premier âge (mental) et les énormités alternent avec les bons moments et les fulgurances. J'arrive à la fin du premier trimestre. Mais il faudra ouvrir un fil ad hoc pour cette émission, si le besoin se fait sentir de raconter ce voyage dans le passé.Revenons au Grain à moudre : après un an d'abstinence je reprends l'habitude de suivre l'émission au quotidien. Voici deux numéros très récents qui ont retenu mon attention :le titre n'annonce pas vraiment le sujet, qui est l'obsolescence programmée. Le débat est aussi allégé que possible : deux intervenants dont un en duplex. L'introduction de Gardette met d'emblée le doigt sur le problème : l'obsolescence programmée est elle l'escroquerie industrielle de notre temps ou bien est-elle un mythe, et par là une autre escroquerie (intellectuelle, idéologique) ? Serge Latouche qui voudrait défendre la première option, a bien du mal à ne pas se faire laminer par Alexandre Delaigue. Après Le cauchemar de Darwin, le Poison dans nos assiettes, avant quelques autres philippiques anti-OGM, le fameux documentaire "Prêt à jeter" qui a fait du bruit au début de l'année 2012 est ici montré pour ce qu'il est : un numéro supplémentaire dans la série des grands documentaires à succès, en fait exercices de bricolage au service de la dénonciation éconophobe, qui se révèlent finalement comme des manipes de militant. On pourrait fermer le ban si dans l'intervalle, avec le lancement du mythe comme un produit sur le marché des idées, on n'avait là un nouvel exemple d'idée reçue, séduisante et fausse par sa simplicité, mais durable car flattant l'idéologie ambiante.(hier) : sous le titreil s'agit de l'avenir de l'économie du livre. Très intéressant. Contrairement à celui que j'évoque ci-dessus, ce second débat est conforme à la tradition du Grain à moudre : 4 intervenants dont un qui ne sait pas se tenir, comme on peut s'y attendre c'est un de ces sociologues militants qui font avaler des couleuvres à toute la gent éconophobe, laquelle s'en nourrit goulûment et avec joie. Vous je ne sais pas, mais moi, entendre déplorer la "marchandisation du livre" ça me fait doucement rigoler. Mais il y a aussi des gens sérieux dans le studio, notamment un autre sociologue qui avance avec des chiffres et non avec des anathèmes. Bref on est bien dans la tradition du Grain. L'auditeur apprend surtout que les pratiques d'achat de livre évoluent avec le panier-divertissement de la ménagère faisant son marché culturel ; que les pratiques commerciales des grandes enseignes ne favorisent ni la qualité ni la variété ; mais aussi que la France a probablement la production éditoriale la plus variée au monde, et aussi la meilleure couverture commerciale au service du livre (en points de ventes par habitant). Mais tout cela pourrait ne pas durer, du moins si on en croit les donneurs de leçon qui sont dans le studio, si on en croit aussi ceux qui ont l'oeil fixé sur Amazon, dont les pratiques montrent que la concurrence n'a pas toujours le meilleur effet qui soit sur l'activité. Le débat manque un peu de conclusion, mais le producteur est assez occupé à tenir ses troupes pour ne pas placer son ironie lourdingue, et c'est toujours ça de gagné.En ce qui concerne Hervé Gardette, sa mutation dans cette émission était peut-être ce qui pouvait lui arriver de mieux : trop occupé par le merdier du débat il est de moins en moins soucieux de faire son petit numéro perso, car fréquemment confronté à l'agressivité ou à l'indiscipline de ses invités. Après nous avoir désespérés par son abus du ricanement dans ses rôles précédent, au Journal ou à la Grande Table, Gardette n'a plus le temps ou le goût de jouer à ses jeux stériles, du coup iI pourrait devenir une très bonne signature du Direct à France Culture.