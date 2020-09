Aujourd'hui dans les Pap's, une séquence comme on les aime. Et aujourd'hui plus d'une, en fait, mais y'en a une à signaler : Patrice Delbourg qui présente de la littérature oubliée, un coup satirique, un coup Fin de siècle, un coup 8ème rayon des apocryphes, que sais-je. François Caradec était très fort en la matière. Cette fois c'est Delbourg. Alors donc : Georges Fourest, ça on connait. Surprise : Fourest c'était le fameux Mitrophane Crapoussin.

Fameux / pas fameux, vous le connaissiez, celui-là ?

Pas moi. Pourtant, Mitrophane Crapoussin, un libraire marron du Parc Brancion avait déjà tenté de m'en toucher 2 mots. Tellement marron le type, que j'y avais pas cru ; je l'avais pas avalé son poisson : sûraille qu'il m'avait envoyé sur une fausse piste. Seulement même jamais vérifié sur le Net, eh on me la fait pas à moi. En effet on me la fait pas. J'avais à la fois tort et raison, car il existait, le Mitrophane Crapoussin. C'était Georges Fourest. Il existe, et Delbourg est son disciple ! Pour les derniers sceptiques, c'est prouvé depuis aujourd'hui dans les Papous et donc dans la tête. Je ressors mon Fourest, jadis lu par Cueco dans les mêmes Papous, ah tudieu que ça fait du bien ...



France Culture aujourd'hui - 13h30 environ