Errare France Culture est

Bouv' a écrit: En une, rubrique "Que lisent-ils ?" : Amandine Beyer violoniste, lit Le vide et le plein : carnets du Japon 1964-1970 de Nicolas Rouvière

pas longtemps avant, Hérode a écrit: Ce genre d'incohérences me plonge dans une immense perplexité ! Comment Radio France peut-elle tolérer de telles bourdes que l'on ne trouverait pas dans "Télé Z" ?

C'est d'autant plus hénaurme que la couverture du livre est juste au-dessus.Avec le nom de l'auteur écrit sans faute.Il aurait suffit d'un coup d'oeil de vérife, pas sur l'orthographe précisément, mais simplement la vérife en général, la routine quoi : on valide + on envoie + on jette un oeil après-coup juste comme ça pour voir si y' a pas une paille. Routine de base. Mais non.On a envie de demander à ces gens s'ils pensent à vérifier que leur braguette est bien refermée quand ils quittent les chiottes pour regagner leur table au restaurant.En tous cas, ça confirme ce qu'on sait depuis un moment, que les pages de ce site ne sont pas relues ou alors avec un degré d'incompétence et de je m'en-foutisme qui fait frémir. On ne sait pas trop laquelle des deux explications est la pire, maisle seul diagnostic recevable c'est encore le manque de professionnalisme. Ne pas même se relire, ne pas même vérifier la cohérence de ce qui apparait à l'écran, c'est le degré zéro du professionnalisme. Quant à la raison initiale, qu'on ait embauché des incapables ou des gens sous-payés, I mean des stagiaires enfants-gâtés-qui-se-croient-exploités, ou d'authentique soutiers exploités, franchement je m'en tamponne. Que le prestataire soit nul ou que ce soit ses employés, ou que ce soit le donneur d'ordre (donc FC) qui ne sait pas faire honorer un contrat de qualité, tout au bout c'est toujours le même résultat quelle qu'en soit la raison fondamentale : plus ça va et plus FC livre du boulot d'amateurs (mauvais sens du terme)Dans la même veine il faut signaler le site de l'INA dont les notices en interne abritent un bétisier croquignolet, aussi bien en fautes d'orthographe ou de syntaxe, en cuirs et absurdités rédactionnelles, qu'en noms écorchés transformés en calembours involontaires je vous jure qu'il y a de quoi hurler de rire. Et sur le site commercial cette semaine un must : des entretiens de Borgès présentés avec des photos d'André Malraux. http://boutique.ina.fr/audio/art-et-culture/litterature/PACK143221807/jorge-luis-borges-radioscopie.fr.html C'est inadmissible et ridicule.On trouve les mêmes conneries chez FC, où le manque de professionnalisme est endémique et pas seulement sur le site : c'est le même qui laisse à l'antenne des blancs de 40'' ou d'une minute entre deux émissions. Et comme si les transitions étaient un job de haute voltige, le même manque de professionnalisme nous envoie régulièrement des fins d'émissions en fading qui gomment les derniers mots du producteur (par exemple l'annonce du sujet ou de l'invité de la prochaine). Le même encore qui un soir nous balanceet pire : il faut 40' pour que quelqu'un s'en rende compte !Là encore, il faut n'avoir aucun feed-back perso sur son propre travail, pour livrer une qualité aussi piètre.Et ça dépasse forcément la question du manque de moyens : car si (hypothèse-fantasme de vieux routier qui en a entendu plus d'une) on apprenait qu'à l'origine de cette non-qualité il y a une réaction de type syndical ou corporatiste, du genre "moi pas content des conditions de travail donc moi réduire qualité de mon boulot", ça ne ferait que faire transiter le dommage, de l'incompétence au sabotage donc à la faute professionnelle. C'est toujours avec un niveau de professionnalisme au-dessous de tout.