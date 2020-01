Grand moment oui, et même grandS momentS ; car ça vaut le coup d'en relever plus d'un :



- Davidenkoff qui fait mu-muse avec son twitter (et pas pour lire hein, mais bien pour envoyer un twitt), et l'ado qui anime l'émission lui balance, avec un sourire jusqu'aux oreilles" 'tout'fasson je sais que je peux pas vous en empêcher". On se croirait à l'ékeule ma pareule.



- Natacha Polony expliquant que les privations budgétaires qui assèchent le (hi!) CRAP et sa publication "Cahiers pédagogiques", elles vont surtout stériliser une source des dérives du pédagogisme, mais pourtant la suppression n'a rien d'orienté (ah bon ? et pourquoi ne pas l'assumer en tant que tel, plutôt ? )



- à en croire Luc Sedel, la Licence universitaire est transformée en mensonge social quand on la donne à des gens qui ne savent pas écrire une phrase. Et là, un départ de discute immédiatement interrompu par une pause musicale. Chapeau la dynamique de débat ! C'est que la pause musicale était prévue dans le formatage, donc après la chanson inepte on passera à autre chose et pfout envolé le sujet qui fait mal.



Autre chose ça sera ceci : après son incroyable zigzag entamé à la 49ème devant les buts pour finalement shooter dans une taupinière avant de se la jouer buteur, Davidenkoff grimpe aux rideaux en accusant un des invités de retomber sur ses pattes, alors que lui-même vient précisément de faire un numéro parfaitement creux. Et la productrice de se féliciter que dans son débat sur l'école on cause à la fois du foot et des suicides à France-télécom. Bravo la pertinence, et bravo pour le sens de la qualité radiophonique. Et une fois de plus sur FC, on voit l'autosatisfaction des tâcherons : cette pauvre fille pète de fierté au prétexte que dans le débat qu'elle n'a pas su mener, un invité se soit payé le luxe de faire mousser du hors-sujet entre deux lâchages sur Twitter. Ultime ironie : Natacha Polony signale que chez les élèves il n'y a pas seulement un problème de lecture, mais aussi un énorme problème de langage et de conceptualisation quand on arrive aux enseignements de philo. Un jour peut-être, si Luc Sedel était au vrai dans sa sortie de la 30eme sur le piètre niveau des étudiants de Licence3, Polony devra étendre son diagnostic aux enseignants et Davidenkoff dira qu'elle "retombe sur ses pattes" (?). En attendant, ce même diagnostic de carences de la langue, l'auditeur peut se dire que ça serait pas du luxe de l'étendre à toute une partie de la jeune garde de France Culture, par exemple Louise Tourret qui devrait peut-être retourner à l'école (primaire ?).