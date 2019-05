En voila une autre, et gratinée :Dans cette page sans rapport avec le programme radio, mais qui semble faire fonction d'agenda historico-culturel et donc inspirée des almanachs populaire du début du XXe siècle, la date du 20 septembre est le prétexte à une évocation de la carrière politique de Paul Deschanel qui se conclut par sa démission de la Présidence de la République, ici annoncée pour le 20 septembre 1920. Passons sur le fait que la démission de Deschanel a eu lieu le 21 septembre (cf site de l'Elysée + site de Sciences-Po) : on a compris que l'ordre alphabétique et l'exactitude des dates, sur le site de FC ils savent pas trop ce que c'est !Non, on n'a pas encore vu le plus marrant dans cette notice culturelle que nous offre le site de France Culture. Voici ce qu'on peut lire sur cet homme politique français :<< Deschanel entame une carrière politique comme son père. Lui aurait préféré être écrivain, voir même comédien. L’un de ses acteurs préférés : Buster Keaton dont il a vu tous les films. Dès lors, il va brûler les planches d’une autre scène, la tribune du palais Bourbon ... >>Ah très bien voyons un peu : l'homme est né en 1855. Il se lance dans la politique disons 20-25 ans plus tard. Le cinéma est inventé encore environ 15 ou 20 ans après et Buster Keaton qui naît la même année en 1895, tournera ses premiers films comme vedette en sous le nom de Malec en 1920 alors que Deschanel est déjà président et même déjà presque démissionnaire. Il meurt en 1925. Ca n'empêche pas le rédacteur du site de FC d'indiquer imperturbablement dans sa page d'almanach, que Deschanel fasciné par Buster voulait devenir acteur. Il est évident que si Deschanel avait voulu devenir acteur, ç'aurait été plutôt sous le coup de l'admiration pour un acteur des années 1870's. Mais on parle de Buster Keaton. C'est tellement loufoque, qu'on préfère croire que c'est un gag fait exprès : un stagiaire a fumé un pétard de trop, ou bien entre déconneurs du même burelingue on imagine le gag et vous entendez d'ici le dialogue "t'est pas cap' !" ou "t'as qu'la gueule !" et vlan l'autre balance l'énormité. Ou alors y veulent faire plonger le chaif de service. Ou alors ils sont payés ake un lance-pierre donc ils se donnent du bon temps en déconnant ouarfum'. Eh non c'est peut-être pas ça :Car voici ce qu'on trouve dans la page Wikipedia (dernière modif 6 septembre) :<< Deschanel est aussi un formidable orateur. Avant d'embrasser une carrière politique, il hésite à s'engager dans une carrière d'écrivain et de comédien (il se passionne notamment pour les films de Buster Keaton) >>Se faire piéger par une grosse foutaise qui traine dans la Wiki, c'est courant. La même ânerie repompée sur un blog foireux qui s'est lui-même inspiré de la Wiki, c'est tout aussi courant et pas si surprenant sur le site d'une radio où certains, depuis 10 ans, ont fait de la désinvolture et de la facilité les deux principes de leur boulot. Mais quand même : en recopiant une notice ou plutôt en en faisant une synthèse, il faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous pour recopier une telle énormité. Alors : distraction, ou bien inculture crasse, ou tout simplement une belle envie de déconner ? Ou bien un peu de tout ça ? Bah quelle importance après tout ?Bon, concluons : c'est ça France Culture ?Ben ouais msieu, France Culture c'est ça....