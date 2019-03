Je vois que j’ai oublié de signaler un numéro du Salon noir : pas celui d’hier (qui pourtant est vachement bien et même très instructif pour tous ceux qui cherchent la grande Déesse jusque sous leur lit), mais plutôt celui du 16 février, qu’on peutCe numéro plaira à ceux qui aiment le jeu de massacre : l’invité Marcel Hotte se paye (il n’y a pas d’autre mot) les 2 revues dominantes Nature et Science : le système de lecture ne tient pas la route ; les référents sont au mieux absents, au pire incompétents. Bref ce que Nature & Science vous sert sous l’étiquette de science, est au mieux de la fumisterie, au pire de la manipulation. Les conclusions qu’il en tire, ou plutôt le point de vue qu’il étaye à l’occasion : globalement notre savoir anthropologique est faux, parce que notre archéo+paléo+anthropologie ignore l’Asie sous l’influence d’un lobby local qui depuis des décennies a concentré les budgets de recherche sur l’Afrique.Je ne détaille pas davantage parce que c’est un peu ancien pour moi maintenant, et aussi parce que j’écris ce post pour inciter à l’écoute : le propos de Marcel Hotte intéressera aussi bien les mauvais esprits amateurs d’anathème et de pendaison en public, que les esprits soucieux de vérité qui se demandent si par hasard quelquefois oh juste comme ça, l’institution scientifique ne serait pas un tout petit peu détournée par certains de ses membres, à leur profit et au détriment de la vérité. L’enjeu ici, c’est les crédits de recherche, et c’est encore plus instructif pour peu qu’on transpose les propos de Marcel Hotte à quelques autres sujets brûlants, disons un peu plus spectaculaires. Donnons juste un exemple : le réchauffement climatique. Ca me permet de renvoyer à un autre fil de ce forum qui vous orientera versde la radio Suisse, où Jean Staune défend l’idée que le débat est confisqué et déformé par différents lobbies : lobbies idéologiques, lobbies scientifiques. Tout cela est -hélas- cohérent. On n’en parle jamais ou pas du tout en France, mais si on additionne ce numéro du Salon Noir et ce numéro de Médialogues, alors la seule voie permise est le scepticisme circonspect, bref tout le contraire du conformisme alarmiste teinté de culpabiline et de froussologie qu’on nous vend à France Culture aux heures du Prime et chez Alberganti.Seule conclusion (et encore, relative) :<< Le monde mental, Messieurs, n’est pas du tout brillant.Quand on le laisse seul, le monde mental ment ... monumentalement ! >>(Prévert)