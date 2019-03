Comme souvent, ce fil a été ouvert sur une impulsion de mécontentement : les interruptions de Sylvain Kahn, qui brise parfois 3 ou 4 fois de suite le propos de l'invité. Comme ce producteur est peu suspect de nombre des défauts endémiques à France Culture (de toutes façons il a les siens), c'est sans trop de scrupules que je commence ce fil par lui. Certainement est-ce par volonté pédagogique qu'il ne cesse d'interrompre l'invité, sans se rendre compte que ce faisant, il brise un élan. En général l'invité parvient à reprendre le fil de son explication, par chance c'est souvent un propos technique, qui se soutient de lui-même. N'empêche, quand on en arrive à comptabiliser 3 ou 4 interventions dans une seule prise de parole, et quand il n'y a même pas une phrase complète de l'invité entre deux interruptions du producteur, ça commence à gaver et on a une furieuse envie de lui envoyer un SMS au gars pour lui demander de nous laisser entendre l'invité.



Parmi les autres grands interrupteurs incohérents de la chaine, citons :

- Jean Lebrun qui dans les dernières années sabotait presque chaque jour son propre débat, pour placer un coup la vanne foireuse, un coup le morceau de musique qui donnait envie de détaler, ou bien le morceau d'archive parfaitement anecdotique. Si chez certains producteurs, les interruptions sont le signe que l'émission (ou l'invité) était insuffisamment préparée, avec Lebrun c'est le contraire : elle est tellement préparée que tout est prévu et on n'en sortira pas. Il faut avoir vu Jeannot, ses fiches à la bouche et la pipe à la main, lancer le compte à rebours au réalisateur tout en s'apprêtant au coup de sabre sur la personne de son invité. Lebrun en interview hors-studio (càd après 1999) c'était l'art redoutable de casser la discussion. On parlera une autre fois de son art de l'interview aux temps de Culture Matin, puisqu'on en a quelques-uns en archives. Cette mutation radiophonique qui a mené Jean d'un style quasi-veinsteinien à un style d'histrion de super-marché, n'est pas la moindre surprise des auditeurs qui écoutèrent Lebrun disons entre 1995 et 2005. Après cette date, découragés ils se carapatèrent pour laisser la place à un auditoire de fans fraichement recrutés et moins exigeants.

- Et puis gardons pour plus tard une liste de récriminations qui s'annonce nourrie. Car contrairement à Lebrun qui représente le passé d'une radio dont il dit lui-même qu'elle n'a jamais existé, c'est dans le présent de FC qu'on trouve Catherine Clément, Sylvie Andreu, Raphy Enthoven, Hélène Hazéra, Munier, aussi de tous ces producteurs maniant généreusement le hachoir en direct + de quelques autres, on reparlera au fur et à mesure de l'avancée du fil. Les occasions ne manqueront pas, hélas.



A part ça, il y a le problème douloureux mais nécessaire des journalistes : on n'imagine pas d'interviewer un responsable sans le mettre au moins un peu sur le grill. Mais voila : un peu, ou systématiquement ? Et puis dans certains cas, on voit que de l'entretien au harcèlement il n'y a qu'un pas. On aura l'occasion d'en reparler.



A part ça, il y a aussi des intervieweurs nullissimes qui n'interrompent quasi jamais (pas de nom pour cette fois). La aussi, on a tout le fil pour en parler.



A part ça, il y a aussi de l'interview intelligente, où l'interlocuteur n'est pas convié pour faire du remplissage ou pour servir de faire-valoir au producteur. Il y a même chez certains producteurs un art de la discussion avec de l'interruption aussi rare que sobre et bien venue, tiens par exemple en ce moment même Vincent Charpentier montre ce qu'est une discussion où le producteur ne s'interpose pas entre l'invité et le public, mais au contraire sert d'intermédiaire entre un détenteur de savoir et des auditeurs demandeurs. Aïe aïe quel dommage que Sylvain Kahn soit à la cafète en train de récupérer... Oui quel dommage, car écouter le Salon Noir serait peut-être la meilleure façon de débrieffer "Planète terre"...



PS : c'est contre la volonté de son auteur que le texte ci-dessus a été -à la suite d'autres posts de notre forum- recopié dans un blog de radio-France auquel il n'était pas destiné, et accompagné d'une signature falsifiée. Qu'on ne nous en tienne pas rigueur, mais qu'on sache que le caractère incontrôlable et pathologique du forumeur qui s'amuse à ces recopiages depuis plusieurs mois, rend ces jeux difficilement évitables. Il revient donc au modérateur du blog concerné d'effacer ce post s'il le souhaite (comme nous l'en prions régulièrement). Si vous jugez que ce post mérite une réponse je vous invite à la déposer ici-même plutôt que dans un blog où il n'été déposé que par malveillance. - Nessie