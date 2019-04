Voici une réponse un peu tardive mais en confirmation de l’impression précédente sur "Concordance des temps", qui fut à une époque le rendez-vous le plus enthousiasmant de la grille. Depuis déjà quelque temps, je l'archive au rythme de 1 ou 2 par mois, mais sans l'écouter en direct, et de plus en plus souvent, sans l'écouter du tout. Certes je mets en archive les numéros dont le sujet m'intéresse, ou dont l'invité a déjà fait ses preuves en tant que radioteur (par exemple Corbin samedi dernier) ou qui, pour une raison ou pour une autre, semble mériter d'être découvert. A l'écoute, hélas, je constate bien souvent que ce qui faisait l'intérêt de l'émission a disparu, et même qu'en conservant parfois son sel, ce dernier ne rehausse qu'une absence de saveur.La formule est peut-être un peu usée : ça n'est pas faire injure à Jean-Noël Jeanneney, de dire que 10 années peuvent venir à bout d'un concept d'émission. Ou de la capacité d'émerveillement de l'auditeur qui, reconnaissant après plusieurs années toujours les mêmes tours et les mêmes gags, se lasse. Surtout si c'est au service d'un propos éculé et de thèmes déjà sur-exploités. Pourtant, il fut un temps où Concordance des temps ramait à rebours des idées reçues. Ce temps semble révolu, et le numéro de ce matin en est, hélas, un exemple criant :- fini la mise en perspective par comparaison de deux faits semblables éloignés dans le temps ; le principe même de l'émission laisse la place au résumé sur une affaire qui traine depuis un siècle.- l'invité Pap n'Diaye est de ceux qu'on entend régulièrement sur FC, avec toujours le même ton de prof intelligent mais terriblement répétitif et prévisible- le sujet est un de ceux dont la station nous rebat les oreilles depuis bien avant la rentrée de septembre, nourri de deux obsessions typiques de FC, que sont l'Obamania et la valorisation du modèle sanitaire français, ses assurances sociales que le monde entier ne peut que nous envier sauf peut-être quelques fous inconscients qui ne peuvent être que des américains.Au bout de 20' de bla-bla insipide, je coupeBref, Concordance des temps peut demeurer un rendez-vous intéressant les jours où l'on y découvre un auteur ou un sujet neuf. Mais si Jean-Noël Jeanneney se contente d'enfoncer pour la 1001ème fois le clou des sujets récurrents de FC déjà archi-traités en "Rumeur du monde" en "Grain à moudre" et en "Suite dans les Idées" (en y ajoutant un peu de distance et en allégeant la militance) alors l'émission rejoint le brouhaha de commentaires à quoi la station condamne l'auditeur. Elle perd tout son intérêt qui la plaçait à la marge du flux d’info. Elle contribue à la réduction des thématiques sur FC, en une Nième récupération du créneau culture par le créneau actu-éco-politique. Le risque en était présent dès la fondation de l'émission, et ça explique peut-être qu'elle ait été créée comme émission régulière en septembre 1999. A l'époque elle reprenait une idée qui avait fait ses preuves dans une grille d'été, et elle échappait à nombre de défauts du système Adler (émotionnite, courte-vue, bla-bla stérile). 10 ans et plus de 500 numéros plus tard, elle semble plus qu'essoufflée, et parvenue en bout de course elle devrait laisser sa place : les émissions n'ont pas vocation à vivre éternellement nous dit-on. Celle-ci ne se renouvelle plus, l'ironie est qu'elle se maintient en perdant ce qui avait fait son originalité, et que pour cette raison elle ne risque pas d'être retirée de la grille